عاجل.. السعودية تعلق على وفاة فتاتين مواطنتين عثر عليهما بشقة في سيدني

2022/06/22 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، أنها تحقق في واقعة العثور على فتاتين سعوديتين عثر عليهما متوفيتان في شقتهما في مدينة سيدني الأسترالية.

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