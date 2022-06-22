2022/06/22 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني بكرة الصالات للسيدات، اليوم الأربعاء، منتخب الكويت في نصف نهائي بطولة غرب آسيا.وتأهل المنتخب الوطني كوصيف للمجموعة الاولى، بعدما خسر أمام البحرين بهدف نظيف وفاز على فلسطين بسباعية نظيفة.في المقابل، تأهل المنتخب الكويتي كمتصدر للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بتغلبه على السعودية وعُمان، حيث سجل 9 أهداف وتلقى هدفين.[…]

ظهرت المقالة العراق يواجه الكويت في نصف نهائي غرب آسيا بكرة الصالات للسيدات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه الكويت في نصف نهائي غرب آسيا بكرة الصالات للسيدات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه الكويت في نصف نهائي غرب آسيا بكرة الصالات للسيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).