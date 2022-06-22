فيديو يوضح كيف استقبل الكربلائيون حجاج محافظة الموصل وادائهم صلاة الجماعة في كربلاء المقدسة

2022/06/22 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد ضيوف الرحمن من محافظة نينوى

استقبلتهم مدينة سيد الاوصياء للزائرين

في كربلاء المقدسة [http://www.non14.net/148371]،

التابعة الى العتبة الحسينية المقدسة،

بما قدم لهم من مختلف الخدمات التي وفرت

لهم

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