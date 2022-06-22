2022/06/22 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان إلى 280 قتيلا، الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع بطء عمليات الإنقاذ التي تعقدت مع هطول الأمطار.وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.وكانت ولاية […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان..



والأمطار تعقد الوضع أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان.. والأمطار تعقد الوضع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان.. والأمطار تعقد الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).