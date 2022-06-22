للأسبوع الثاني.. تظاهرات تطالب بإقالة مسؤول محلي شرقي ذي قار

2022/06/22 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … يواصل العشرات في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتظاهرات مطالبة بإقالة القائممقام من منصبة للأسبوع الثاني على التوالي.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، أهالي، سيد دخيل وللاسبوع الثاني، يواصلون التظاهر امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء حيدر الابراهيمي وإيجاد بديلا عنه.وأشار الى أن، المحتجين يتهمون […]

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