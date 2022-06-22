العراق.. حريق خضم بسوق تجاري في ديالي وخسائر بالملايين 

2022/06/22 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم في سوق بعقوبة بمحافظة ديالي في العراق، ما تسبب في احتراق قرابة 50 محلا تجاريا، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

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