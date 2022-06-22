تظاهرات المقدادية تتحول لاعتصام واتهامات لمافيات كردستانية بنهب الوقود

2022/06/22 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… قرر المتظاهرون في قضاء المقدادية بديالى، الاربعاء، تحويل تظاهراتهم السلمية الى اعتصام سلمي مفتوح.وقال عضو تنسيقية التظاهرة ساجد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تظاهرة اهالي قضاء المقدادية( 45كم شمال شرق بعقوبة) على طريق بعقوبة- خانقين قرب مفرق عوني تحولت الى اعتصام سلمي مفتوح”.واضاف التميمي،ان” 3 اسباب رئيسي للاعتصام هي سوء الخدمات […]

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