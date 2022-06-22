لأول مرة في الشرق الأوسط.. تتويج مطاعم في دبي بنجوم

2022/06/22 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز عدد من مطاعم دبي بالإمارات العربية المتحدة على نجوم "ميشلان" لأول مرّة في الشرق الأوسط، ومن بينها مطاعم إيطالية، وفرنسية، ويابانية.

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