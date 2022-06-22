الوقوف على رجل واحدة.. علامة “خطيرة جدا”

2022/06/22 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلصت دراسة جديدة أن انعدام القدرة على الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوان، لمن هم في منتصف العمر أو أكثر إشارة تظهر زيادة خطر الموت من أي سبب كان خلال عقد بمقدار الضعفين.وذكرت الدراسة أنه من الجيد إضافة الاختبار البسيط للمحافظة على التوازن إلى قائمة التمارين الجسدية للذين يعيشون في منتصف […]

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