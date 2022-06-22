الجماهير العراقية تستذكر الأسطورة أحمد راضي

2022/06/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت الجماهير العراقية، أسطورة

الكرة العراقية الراحل أحمد راضي في

ذكرى رحيله الثانية، والذي غيبه الموت

في21 يونيو 2020 جراء إصابته بفيروس

كورونا.

وتداول زملاء الراحل وعشاق نورس الكرة

العراقية، على

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