السلطات التركية تعتقل 6 عراقيين وتوضح السبب

2022/06/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن التركية، اليوم

الأربعاء، اعتقال ستة عراقيين في ولاية

قيصري وسط البلاد، للاشتباه في صلتهم

بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة الاناضول التركية، أن "فرق

مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية

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