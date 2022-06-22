حريق ضخم بسوق تجاري في ديالي وخسائر بالملايين

2022/06/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم في سوق بعقوبة بمحافظة

ديالي في العراق، ما تسبب في احتراق

قرابة 50 محلا تجاريا، في الساعات الأولى

من فجر الأربعاء.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية،

إخمادها الحريق الذي وقع داخل مجم

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