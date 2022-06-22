فهمي: موقف الحكومة من “اعدام اللاجئين العراقيين” مخجل وغير مسوؤل

2022/06/22 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي, الأربعاء, موقف الحكومة إزاء اعدام اللاجئيين العراقيين على الحدود البيلاروسية البولندية بـ ” الخجول وغير المسؤول “, داعيا الى تحرك حكومي وباعلى المستويات واتخاذ موقف سياسي.وقال فهمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “ما ذكرته لجنة التحقيق البيلاروسية بشان اعدام […]

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