اتحاد الكرة يعاقب جماهر القوة الجوية والزوراء

2022/06/22 | 12:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراق بكرة القدم، معاقبة جماهير ناديي الزوراء والقوة الجوية، على خلفة الاحداث التي رافقت مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العراق.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مُشرف مباراة القوة الجويّة والزوراء ضمن بطولةِ الكأس، […]

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