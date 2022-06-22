13 ألف سلاح نووي في العالم.. تحذير اممي من نشوب صراع نووي

2022/06/22 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعاهدة تحظر مجموعة كاملة من الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية.

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