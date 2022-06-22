مسلحون يغتالون احد عناصر سرايا السلام في النجف- عاجل

2022/06/22 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفافاد مصدر أمني ،اليوم الأربعاء، باغتيال احد عناصر سرايا السلام من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين في محافظة النجف الأشرف.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين الهوية اقدموا على اغتيال احد عناصر سرايا السلام في النجف اثناء عمله (حارس أمني) في منطقة حي الرحمة".

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