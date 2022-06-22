الكشف عن موعد إطلاق 1000 درجة وظيفية للخريجين في بغداد

2022/06/22 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، عن موعد إطلاق 1000 تعيين للخريجين في محافظة بغداد، كما ورد بقانون الأمن الغذائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مسألة اطلاق التعيينات يعتمد على موعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، حيث سيتم وضع خطة دقيقة واحصاء للاختصاصات التي ستحددها المحافظة من الخريجين لغرض تعيينهم بصفة عقد".

واضاف، ان "بعض المحافظات اطلقت الاستمارة الخاصة بالتعيينات وهذا الامر سابق لأوانه ، لان الخطط لم تكتمل".

وأكد أنه "في حال نشر قانون الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية فإن المحافظة جاهزة لإطلاق التعيينات وفق العدد الذي حدده القانون".

وتضمن قانون الامن الغذائي، اطلاق التعيينات لكثير من الشرائح والاختصاصات.

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