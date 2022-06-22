2022/06/22 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وكالة الاستخبارات: احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً بمحافظات مختلفة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 13:13

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