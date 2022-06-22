ماذا تفعل عندما يتركك سؤال أثناء مقابلة عمل في حيرة من أمرك؟

2022/06/22 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث أحيانًا أن تكون في منتصف مقابلة عمل، ويُطرح عليك سؤال ليس لديك أي فكرة عن الإجابة عليه.

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