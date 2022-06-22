السليمانية تعلن عن إحصائية جديدة باصابات الاسهال

2022/06/22 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت صحة محافظة السليمانية، الاربعاء، عن إحصائية جديدة بعدد الحالات المصابة بالاسهال والتقيؤ خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.وقال مدير الصحة صباح هورامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “٤٨٢ مصابا بالاسهال والتقيؤ في مركز مدينة السليمانية فقط، أُدخلوا المستشفيات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية”.وأضاف هورامي، أن “أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم […]

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