سيرلانكا تُعلن إنهيارها إقتصادياً

2022/06/22 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السريلانكي ، أن اقتصاد البلاد انهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول رويترز

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