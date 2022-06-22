2022/06/22 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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بمحافظات مختلفة..



احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً - عاجل

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