رابطة شركات الوساطة: تغيير سعر صرف الدولار ساهم برفع قيمة الأسهم العراقية

2022/06/22 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس رابطة شركات الوساطة علي المختار، أن القطاع المصرفي العراقي مازال يهيمن على معظم تداولات سوق الأسهم العراقية.

وقال المختار، إن "تغيير سعر صرف الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم العراقية بنسب أعلى من قيمة التغيير في سعر الصرف".

وأوضح المختار أن "قطاع الاتصالات يشهد نشاطا في العراق منذ يومين وذلك بدعم من احدى شركات الاتصالات التي قامت بتوزيع الارباح بنسبة 100% ما حفز المستثمرين في الدخول الى هذا المجال".

ويقصد هنا المختار، شركة اسياسيل التي بدأ سهمها يرتفع خلال الأسبوع الحالي، بعد توزيعها أرباح بقيمة دينار لكل سهم.

وأشار الى ان "قطاع المصارف ما زال يحافظ على حجم كبير من التداول في الأسواق المالية العراقية، وهو حاليا الاقوى من حيث حجم التداولات والمستثمرين الذين يتداولون فيه".

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