كوريا الجنوبية: مستقبل رئيس الحزب الحاكم على محك قضية “رشوة جنسية”

2022/06/22 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنظر لجنة الأخلاقيات في حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في مزاعم عن محاولة إتلاف أدلة تتعلق بقضية اشتباه في رشوة جنسية، تنسب إلى رئيس الحزب لي جون سيوك.وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” أن لجنة الأخلاقيات بالحزب ستعقد اجتماعا مساء اليوم الأربعاء في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في الجمعية الوطنية للوصول […]

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