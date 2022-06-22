اغتيال عنصر بـ”سرايا السلام” بهجوم مسلح في النجف

2022/06/22 | 13:26 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باغتيال عنصر في سرايا السلام، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في محافظة النجف (180كم جنوب غربي بغداد)

وقال المصدر، أن “الحارس الأمني الذي اغتيل صباح اليوم في حي الرحمة ضمن محافظة النجف، هو (عايد الحميداوي) أحد عناصر سرايا السلام”.

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