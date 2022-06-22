وكالة الاستخبارات: احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً

2022/06/22 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً بمحافظات مختلفة.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته في مختلف مدن البلاد، وهو ما أسهم بشكل فعال في تقويض تلك العمليات، عبر سلسلة ضربات […]

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