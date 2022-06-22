2022/06/22 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه المنتخب الوطني لكرة الصالات النسوي، نظيره الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا اليوم الأربعاء.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات النسوي جمعة الثامر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب النسوي اكمل يوم امس تحضيراته استعداداً لمواجهة اليوم أمام الكويت، حيث وجه الكادر التدريبي اللاعبات بضرورة التركيز في المباراة التي يعتبر فيها الخطأ ممنوعاً”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وطني الصالات النسوي يواجه الكويت في نصف نهائي غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وطني الصالات النسوي يواجه الكويت في نصف نهائي غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).