ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/06/22 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهيئة وبجهود ومتابعة دقيقة للبضائع كافة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال الاعتماد على مصادرها الخاصة، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف البيان: "خلال الكشف والتدقيق تبين وجود حاويتين تحتويان (حب عباد الشمس) وحاوية تحتوي (معدات آبار صخرية)"، لافتاً إلى أن "جميع المواد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأشار الى أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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