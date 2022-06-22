الأنواء الجوية تتوقع استمرار العواصف الترابية ليوم غد الخميس

2022/06/22 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة مع استمرار العواصف الترابية غداً.

وقالت الهيئة في بيان إن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خلال النهار يتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضافت الهيئة أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وبيّنت أن “يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشارت الى أن “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في اقسامها الشمالية الشرقية صباحاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

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