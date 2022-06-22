ضبط عجلة محملة بالرز المحلي (العنبر) كانت معدة للتهريب من بغداد الى النجف

2022/06/22 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن ضبط فرقها الرقابية والتفتيشية سيارة محملة بالرز المحلي (العنبر) كانت معدة للتهريب .وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الفرق الرقابية المشتركة من دائرته ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من ضبط سيارة محملة بالرز المحلي […]

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