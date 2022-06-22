2022/06/22 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي بنى غوستاوفو بيترو الرئيس الجديد لكولومبيا دعايته الانتخابية على أن المنظومة الحاكمة على مدى سنوات طويلة في بلده منظومة فاسدة ، كانت تتبادل المواقع السلطوية فيما بينها وقد حان وقت زوالها ، لذلك قاد التحالف اليساري المسمى الاتفاق التاريخي ، وقال إنه يريد تغيير قرنين من الزمان .



وفي الدورة الثانية التي جرت أمس 19 جوان 2022 تغلب على منافسه اليميني بفارق 700 ألف صوت .



يتهمه المحافظون ورجال ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاتل السابق غوستافو بيترو رئيسا لكولومبيا . - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاتل السابق غوستافو بيترو رئيسا لكولومبيا . - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).