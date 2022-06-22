2022/06/22 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الشمري "طوبى لمن لايعرف الناس ولايعرفه الناس،طوبى لمن كان حيا كميت،وموجودا كمعدوم،قد كفى جاره خيره وشره،لايسأل عن الناس ولايسأل الناس عنه".هذا النص الغريب المثير الوارد في نهج البلاغة والمنسوب للامام علي والمروي عنه، يدعو للارتباك والمراجعة وبقراءة خاطفة متأنية ومتأملة ومفككة تثير الكثير من الاسئلة الحائرة وتدعونا للتوقف والنظر في معاني ودلالات النص المحير!.فهل هو اعلان سافر يشهر العدمية الا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة خاطفة على نص تراثي - ماجد الشمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرة خاطفة على نص تراثي - ماجد الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).