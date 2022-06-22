2022/06/22 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية .. تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية .. تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).