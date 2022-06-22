2022/06/22 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً بمحافظات مختلفة.

وذكر في بيان لها أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته في مختلف مدن البلاد، وهو ما أسهم بشكل فعال في تقويض تلك العمليات، عبر سلسلة ضربات نوعية وجهتها الوكالة في الآونة الأخيرة”.

وأضاف البيان أنه “استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكن قوة من وكالة الاستخبارات من ضبط (12) موقعاً نفطياً تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية”، مشيراً الى أنه “تم العثور بداخل المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات بغداد وكركوك والبصرة وصلاح الدين والانبار”.

ولفت البيان الى أن “وكالة الاستخبارات تمكنت ايضاً من ضبط (45) عجلة مع سائقيها كانت معدة للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى وبابل وكربلاء المقدسة”، مبيناً أنه “تم التعامل مع المضبوطات اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: احباط 12 عملية سرقة في محافظات مُختلفة (صور)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: احباط 12 عملية سرقة في محافظات مُختلفة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).