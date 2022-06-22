السعبري يكشف: انسحاب الكتلة الصدرية عقد المشهد والمستقلين سيذهبون باتجاهين

2022/06/22 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس النواب حسين السعبري اليوم الاربعاء، ان انسحاب التيار الصدري من البرلمان زاد الوضع السياسي تعقيدا.وقال السعبري لوكالة ايرث نيوز، انه “بالنسبة للنواب المستقلين فانهم سيكونون في اتجاهين الاول ذاهب لدعم وتشكيل الحكومة والمشاركة فيها اما الاتجاه الثاني سيكون مع العمل النيابي للمراقبة والمعارضة الايجابية.واضاف “اما بالنسبة لانتخاب رئيس […]

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