شاهد بالفيديو.. هل ستغزو الجماهير الصدرية شوارع العراق بأمر مباشر من مقتدى الصدر؟!

2022/06/22 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GCQm_exnP3w

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