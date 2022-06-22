بعد انسحاب الصدر .. مسعود بارزاني يعلن شروط للمشاركة في الحكومة الجديدة!

2022/06/22 | 14:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، إن إقليم كوردستان يشترط مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة “الشراكة، والتوازن، والتوافق”.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر إقامته في مصيف صلاح الدين السفير الدنماركي لدى العراق ستيج باولو بيراس الذي زار بارزاني لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، وفقا لبيان صادر عن مقر بارزاني.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء ذاته تم بحث الوضع السياسي في العراق والتحديات والعقبات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.

وبشأن مشاركة الإقليم في الحكومة المقبلة والعملية السياسية في العراق أكد بارزاني أن شروط الإقليم للعملية السياسية التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة “الشراكة، والتوازن، والتوافق”.

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