2022/06/22 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B99TnMy8ink

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة الصحفيين بالتنسيق مع كروب بزاف الثقافي تختتم دورة تدريبية في مجال الإعلام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة الصحفيين بالتنسيق مع كروب بزاف الثقافي تختتم دورة تدريبية في مجال الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).