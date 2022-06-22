ما هو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي؟

2022/06/22 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد مستوى الاعتماد النفسي على وسائل التواصل الاجتماعي.وهذا هو الإدمان.

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