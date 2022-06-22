ماني يتحدث عن أسباب اختياره بايرن ميونخ

2022/06/22 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، لأول مرة لوسائل الإعلام من الأراضي الألمانية بعد وصوله للخضوع للفحوصات الطبية في نادي بايرن ميونخ، الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.وسيعلن النادي الألماني عن الصفقة بشكل رسمي، الأربعاء، قبل أن يقوم بتقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.وبرر ماني انتقاله الوشيك لبطل البوندسليغا خلال تصريحات لصحيفة […]

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