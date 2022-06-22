مستشار بارزاني: المعادلة السياسية تغيرت والكرة الان في ملعب الاطار

2022/06/22 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الاربعاء، تغير المشهد السياسي وتحوله نحو الاطار التنسيقي، مبينا ان حسم مشاركة نواب الديمقراطي في جلسة الغد الخاصة بتنصيب النواب البدلاء لم تحسم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال حيدر في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوفد الكردي سيتواصل مع […]

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