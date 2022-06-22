رونالدو مُتخوف من سلوك إدارة الشياطين الحمر لسوق الانتقالات الصيفية

2022/06/22 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بالقلق من سلوك إدارة الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع العديد من اللاعبين في الآونة الأخيرة، أمثال فرينكي دي يونغ وجورين تيمبر، لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى الآن.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن رونالدو غير سعيد في “أولد ترافورد” بسبب عدم دخول مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات بقوة حتى الآن، رغم أنه أعلن استعداده للاستمرار مع الفريق.

ورحل عن مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين هذا الصيف، مثل خوان ماتا وجيسي لينجارد وبول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وإدينسون كافاني، دون أن يتم تعويضهم بأي صفقة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة “هذا الأمر جعل رونالدو يخشى استمرار الأوضاع السيئة داخل الفريق في الموسم المقبل”.

وأشارت إلى أن “ما ضاعف من قلق رونالدو، قيام المنافسين الكبار للشياطين الحمر مثل مانشستر سيتي وليفربول بإبرام تعاقدات ضخمة مثل إيرلينغ هالاند وداروين نونيز” مقابل سكون تام في أولد ترافورد.

المصدر: “وكالات”

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