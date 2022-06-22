هل دفعت حقول الغاز السياسيين اللبنانيين نحو بعض الواقعية‎‎؟

2022/06/22 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت خلال الأشهر الماضية أهمية غاز شرق المتوسط نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز ورغبة أوروبا في الاستغناء عن الغاز الروسي وقرب شرق المتوسط من أوروبا، وفي هذا المناخ استضافت القاهرة الاجتماع السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة وزراء الطاقة في قبرص وإسرائيل واليونان وايطاليا وفرنسا وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي كمراقبين، واتفق الحضور على زيادة إنتاج الغاز وعلى زيادة التسهيلات الأوروبية لضمان وصول الغاز للسوق الأوروبية بأسرع السبل، وتمّ في هذا

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