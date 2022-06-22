غاز البصرة تكشف لـ(بغداد اليوم) عائدات تصدير الغاز المتوقعة نهاية العام الحالي

2022/06/22 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وكيل المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم الاسدي، اليوم الأربعاء، ان تصدير شحنات الغاز بما يحقق طموحات الشركة في تنويع مصادر الدخل في البلاد.

وقال الأسدي لـ (بغداد اليوم)، إننا "نتوقع أن تصل العائدات سواء من الغاز المسال أو المكثفات إلى 200 مليون دولار بحلول نهاية العام في ظل الظروف المواتية".

وأضاف، انه "ستكون الشحنات الحالية موجهة إلى أفريقيا وشرق آسيا وهو ما يمكن أن تصل إليه هذه الشحنات حتى يتم تطوير المنشآت الخاصة بإنتاج غاز تام التبريد".

وتابع، أن "ما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء فإن شركة غاز البصرة ما زالت مستمرة بتزويد محطات الكهرباء بكل ما تنتجه من الغاز الجاف وهو ما يكفي لتوليد 3.5 كيكا واط ويساهم في إضاءة أكثر من ثلاثة ملايين منزل عراقي".

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق تصدير شركة "غاز البصرة" الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد عبر ميناء أم قصر.

وقال مدير الشركة مالكوم مايس في بيان: "إنها لحظة تاريخية تسجلها شركة غاز البصرة، من خلال تصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد الذي يعد إنجازا كبيرا".

وأشار إلى أن ذلك جاء "نتيجة العمل بجد وبشكل متواصل لتحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل مرفأ أم قصر وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير".

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