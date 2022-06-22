بايرن ميونخ يعلن انضمام ساديو ماني من ليفربول رسميًا

2022/06/22 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن توقيعه مع الدولي السنغالي ساديو ماني، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل العملاق البافاري على توقيع ساديو ماني لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث سيرتبط بملعب “آليانز آرينا” حتى عام 2025.

ولم يوضح بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة انتقال ساديو ماني من ليفربول، لكن التقارير الصحفية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.

حيث قرر ساديو ماني مغادرة ملعب “أنفيلد” قبل نهاية مُدة عقده الرسمية مع ليفربول، حيث كان سينتهي تمامًا بحلول يونيو 2023.

وبسبب فشل مفاوضات تجديد عقده مع الريدز، أتخذ ساديو ماني قرارًا حاسمًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ، ليقود هجوم البافاري بداية من الموسم الجديد.

جدير بالذكر، أن ساديو ماني شارك مع ليفربول في الـ 6 مواسم الأخيرة، في 269 مباراة، سجل خلالهم 120 هدفًا وصنع 48 هدفًا لزملائه.

كما فاز ساديو ماني مع الريدز، بـ 6 ألقاب، وهم: الدوري الإنجليزي – دوري أبطال أوروبا – السوبر الأوروبي – كأس العالم للأندية – كأس الرابطة الإنجليزية – كأس الاتحاد الإنجليزي.

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