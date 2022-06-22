التخطيط تحصي المدارس المنجَزة وتعلن معالجة تلكؤ أعمال 30 مستشفى

2022/06/22 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

أحصت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عدد المدارس المنجزة، فيما أعلنت معالجة ملفات 30 مستشفى متلكئاً في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "2165 مدرسة أُنجِزَت في عموم العراق ضمن مشروع المدارس عام 2021"، مبيناً، أنّ "إدراج مشاريع المدارس ضمن الاتفاقية الصينية سوف يقلص الفجوة، على أمل أن تنتهي خلال سنوات".

وفي ما يخص مشاريع المستشفيات، قال الهنداوي: "كان لدينا أكثر من 50 مستشفى تلكأت أعمالها وتوقفت، لأسباب تعاقدية وفنية في عموم العراق رغم نسب الإنجاز المتقدمة وسعاتها تتراوح بين 50ـ 100 سرير وتصل ببعضها الى 600 سرير كحد أعلى".

وتابع، أنه "شكلت لجنة برئاسة وزير التخطيط بموجب الأمر الديواني 45، وبدأت عملها العام الماضي ونجحت بمعالجة ملفات أكثر من 30 مستشفى ضمن المجموع الكلي البالغ 50 مستشفى"، موضحاً، أنه "تمَّ استئناف العمل بالمستشفيات موزعة بين عموم المحافظات".

وأشار الهنداوي إلى أن "عمل اللجنة مستمر لاستكمال بقية المستشفيات وعددها 20 مستشفى".

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