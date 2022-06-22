بمناسبة ذكرى الغزو النازي .. موسكو تتهم برلين “بهستريا الخوف من الروس”

2022/06/22 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت روسيا التي تحيي ذكرى الغزو النازي عام 1941 للاتحاد السوفياتي، ألمانيا الاربعاء بتأجيج “هستريا خوف من الروس” وسط توترات متصاعدة بين موسكو وبرلين مرتبطة بأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته بمناسبة هذه الذكرى “برلين تهدد بالأقوال والأفعال نتائج الجهود المستمرة منذ عقود من قبل روسيا وألمانيا للتغلب على العداء ، بعد الحرب” متهمة خاصة أعضاء الحكومة الألمانية “بالقيام بهجمات يومية تغذي هستريا الخوف من الروس”.

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