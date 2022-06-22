دراسة تنسف “المعتقد الشائع” للمكملات الغذائية

2022/06/22 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على الرغم من أن المكملات الغذائية قد تكون جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الكثير من الناس، إلا أن دراسة جديدة قدمت رؤية مختلفة حول الأمر.ويرى الباحثون في جامعة نورث وسترن أن المكملات الغذائية قد تكون مضيعة للوقت والمال معاً.وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة جيني جيا: “الفيتامينات والمكملات الغذائية لايمكن أن […]

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