بشرى سارة لعقود النفط.. درجات وظيفية على ملاك الوزارة

2022/06/22 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت وزارة النفط العراقية، يوم

الأربعاء، باستحداث درجات وظيفية

لتثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة،

وذلك استناداً إلى توجيهات وزيرها

إحسان عبد الجبار.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إدارة شركة

النفط الو

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