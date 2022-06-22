أسعار النفط والمعادن تضغط على مؤشرات الأسواق الأوروبية

2022/06/22 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..تبدو الأسهم الأوروبية في طريقها لكسر موجة صعود ، اليوم الأربعاء ، مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي خفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية في حين جددت بيانات التضخم البريطاني المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5%، ليسجل انخفاضا قياسيا لم يشهده منذ […]

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